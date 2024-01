Dalla tovaglia del perdono nasce un’offerta di carità

Da una tovaglia finemente ricamata nasce la solidarietà cristiana. Basta un gesto apparentemente banale per far sorgere un progetto di largo respiro che collega Reggio Emilia con la Basilica Vaticana. Ed è quello che è successo con la famosa Tovaglia del Perdono realizzata dalla associazione Reggio Ricama, che è stata consegnata a Papa Francesco e sarà presto riposta sull’altare della cattedrale di San Pietro. Ma da quel progetto ne nasce un altro parallelo che porterà i migliori prodotti gastronomici reggiani nei depositi dell’ente solidaristico dell’Elemosineria Apostolica.

"Lo scopo della vita non è vincere. Lo scopo della vita è crescere e condividere. Quando ti accadrà di guardare indietro a ciò che hai fatto nella vita, troverai più soddisfazione dai piaceri che hai portato nella vita degli altri che dai momenti in cui li hai emarginati e sconfitti".

Questo pensiero del rabbino statunitense H. S. Kushner è il leitmotiv scelto dai partecipanti al progetto che garantiranno la fornitura di prodotti reggiana a sostegno della missione dell’Elemosineria Apostolica. La scritta è posta sui mezzi di Accorsi Trasporti che consegneranno la fornitura in Vaticano, in modo che lo stesso spirito solidale sia ben visibile durante il viaggio e funga da ’protezione’ in un qualche modo.

Alimenti e beni per l’igiene personale messi a disposizione da realtà del territorio reggiano arriveranno all’ente vaticano che opera per conto di Papa Francesco a vantaggio di chi è nel bisogno.

A offrire aiuto per la carità del Papa sono stati il Consorzio del Parmigiano Reggiano, Cantine Riunite Civ, Gastronomia Piccinini, Molino Denti, Mutti Conserve Alimentari, Nuova Sapi srl, Salumi Veroni, coordinati da Vanes Fontana, direttore generale di Unindustria.

La generosa offerta rientra nel progetto promosso da Reggio Ricama e precede il dono della Tovaglia del Perdono che, al termine dell’esposizione ai Musei Vaticani, vestirà l’altare della Cattedra nell’abside di San Pietro.