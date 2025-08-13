Sam, un addio pesante

Sam, un addio pesante
Dalla Val d’Enza alla finale europea: "E alla fine il sogno si è avverato"

Viola Canovi, 17 anni, sesta sui 200 metri ai campionati d’atletica leggera del Vecchio Continente

Viola Canovi, la 17enne velocista di Quattro Castella, è arrivata sesta sui 200 metri dei campionati europei d’atletica leggera disputati in Finlandia. In realtà ora di Quattro Castella non è più, perché la ragazza abita con la famiglia a Modena, anche se non tradisce la sua reggianità.

E il comune di Quattro Castella lo sottolinea facendole i complimenti per il risultato raggiunto. "Sì, ho visto, tutti davvero carini – dice Viola in partenza per le meritate ferie – anche quando abitavo a Quattro Castella il sindaco si ricordava di me". Assieme alla società attuale, la Fratellanza Modena e i siti calabresi che ricordano di come lei sia anche il frutto delle zone di Vibo Valentia. "È vero, la mamma è di Vibo: fa sempre piacere ricevere complimenti".

Eppure lei non è andata in Finlandia con grandi proclami... "No davvero, avevo il minimo per partecipare ai 200, ma ero stanca e il risultato era datato 40 giorni prima. Con che forma andavo? Poi ho pensato che la federazione aveva investito su di me, c’erano altre ragazze e io che ero tra le più giovani avevo questa grande opportunità".

La batteria com’è andata? "Sapevo che avrei dovuto dare tutto, mi sarebbe dispiaciuto uscire al primo turno. Così ho fatto e giunta in semifinale ho pensato che la finale non fosse poi così lontana. E il sogno si è avverato".

Però, provenienza da Quattro Castella, cuore Vibonese, ora è a Modena. "Beh, sì è stato un bel cambiamento, io abitavo a Quattro Castella, studiavo a Reggio, mi allenavo tra Rubiera e Modena. Sempre in giro con perdite d’energie e di tempo. Chiaramente mi è dispiaciuto andarmene, ma la soluzione è stata ottimale. Ora abito e studio a Modena, gareggio per una società modenese e qui mi alleno".

Le resta del tempo per qualche hobby? "No, sono tutta concentrata tra scuola e sport".

Lei è giovanissima e collega di quella Doualla, non ancora 16enne, che forse farà i mondiali con le grandi. Si parla di gioventù rubata, di ragazzi da proteggere, lei che ne pensa? "A me l’atletica piace come piace a Kelly Doualla. Credo che ci siano quattro componenti: se lei vuole andare, cosa ne pensano i tecnici della sua società e i tecnici azzurri, e la famiglia. Se vuole andare, perché no? Se lo vede in modo ansioso, meglio stare a casa, avrà tempo per farlo; se lo vede come una bella opportunità, vada serena".

Claudio Lavaggi

