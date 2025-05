Dalla voglia di pace ad ambiente e diritti

"Questo progetto ha una serie di valenze, al suo interno, molto importanti per voi. – Ha detto alla platea di ragazzi Paolo Bernardi, dirigente scolastico provinciale. – Tra queste, la possibilità di sviluppare spirito critico ed esercitarvi fin da ora per affrontare una delle prove scritte dell’esame di maturità, che consiste proprio in un testo giornalistico".

La cerimonia di premiazione di Cronisti in classe 2025, come ormai da tradizione, ieri si è svolta al Centro Internazionale Loris Malaguzzi: luogo simbolo dell’educazione e dei progetti destinati ai bambini e alle nuove generazioni. "Dai vostri articoli – ha commentato Giorgio Zanni, presidente della Provincia e sindaco di Castellarano – emerge l’attenzione che avete per i temi di attualità, per l’ambiante. Continuate ad alzare la voce per affermare le vostre idee". L’assessora all’istruzione, Marwa Mahmoud ha aggiunto: "Non sono stupita affatto delle cose che avete scritto, degli argomenti che avete affrontato, perché avete le antenne dritte sul mondo. Molto più che gli adulti. Intercultura, rispetto per le donne, ambiente: sono argomenti che vi toccano e vi fanno riflettere. Ci dimostrano che il cambiamento c’è. Vi dobbiamo ascoltare con attenzione, perché siete una risorsa: giovani consulenti per la politica".

"È la corretta e consapevole informazione che crea emancipazione e libertà – ha affermato il sindaco Marco Massari. – E l’importanza di questo progetto sta proprio nell’educare a questi valori per costruire nuovi cittadini". I rappresentanti degli sponsor – Claudia Civardi per Iren, Elena Sinigaglia per Realco e Alessandro Masetti per Emilbanca – hanno voluto sottolineate l’utilità di un percorso che appoggiano proprio per l’opportunità di dar voce ai giovani, attenti a quanto succede intorno a loro. Sensibili alla sostenibilità in qualsiasi ambito.

s. bon.