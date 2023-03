Dall’Aglio, vita da poeta "Le colline come muse"

di Lara Maria Ferrari Nella poesia Fabrizio Dall’Aglio è cresciuto, chiedendole di dar forma al suo mondo. La rivelazione arriva improvvisa, e getta una luce particolare a ogni risposta. Dall’Aglio (Reggio Emilia, 1955), laureato in Filosofia con la tesi ‘Il personaggio e l’autore. Cervantes, Dostoevskij, Pirandello’, dal 1989 è uno dei responsabili della casa editrice fiorentina Passigli ed è prima di tutto, poeta. Fra i suoi libri, ‘Le allegre carte’ del 2017 e ‘Colori e altri colori’, del 2014. La poesia, più che una maniera di scrivere, è una maniera di vivere, dice. E i luoghi vi incidono fortemente. Come Macigno, il piccolo borgo di Canossa dove ha una casa. Come vive il tempo e lo spazio un poeta? Come tutti, direi. Un poeta non è qualcosa di diverso, quello che lo differenzia è il senso che ha della lingua, che per lui non è solo uno strumento ma anche la materia che dà forma alle proprie poesie. E la poesia è un’esperienza, per chi la scrive, in qualche modo totalizzante, anche se la vita è fatta di cose non meno importanti. Comunque sì, da qualche anno ci siamo trasferiti stabilmente in collina, dopo tanti anni trascorsi in città, a Reggio e a...