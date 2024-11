Dall’Appennino al Marocco per insegnare ruzzola e bocce

Bocce e ruzzole in valigia, pronta a partire oggi dall’Appennino reggiano per il Marocco una delegazione di 12 persone tra sportivi, esperti del gioco della ruzzola, e amministratori di Toano. Eseguito l’ultimo allenamento nel campo di Toano e divisi gli attrezzi sportivi per rendere equo il peso dei bagagli, oggi partiranno per Pisa da dove voleranno a Marrakech, nel deserto della provincia di Assa-Zag, nel sud del Marocco. Da lì proseguiranno per la più grande oasi del deserto africano della regione di Guelmim per la prima edizione del Festival Internazionale Giochi Tradizionali e delle Attività Fisiche organizzato dalla Federazione Reale Marocchina dello Sport per Tutti.

Per la prima volta l’Europa sarà rappresentata da una delegazione spagnola e una dell’Appennino Reggiano: la Asd Colombaia e la Asd Toano, la quale darà dimostrazione del gioco del Lancio del Ruzzolone e della Boccia alla Lunga. Gli attrezzi di gioco originali che portano con loro saranno donati a società sportive locali.

L’evento coinvolgerà anche tantissime delegazioni africane e arabe che sono state chiamate a presentare e a condividere con la comunità marocchina i giochi tradizionali dei rispettivi paesi. È annunciata la partecipazione di un gruppo del Bahrein capeggiato dal Presidente della Federazione Internazionale degli Sport per Tutti, Issa Mohammed Abdul Rahim. Gli stessi dirigenti ed atleti interverranno al convegno internazionale "Il ruolo degli Sport tradizionali nell’irradiazione culturale e avvicinamento tra i popoli".

A giugno 2025 la Asd Toano ospiterà una delegazione marocchina. Lo scambio è patrocinato da FIGeST e Coni Regionale Emilia-Romagna, grazie all’ex maratoneta marocchino Mohammed Belefdil che vive a Reggio. Fanno parte della delegazione: Simone e Giorgio Lamecchi, Emanuele Vezzosi, Pasquale Filippi, Umberto Andreoli, Giuliano Ferrarini e Roberto Zanini (Asd di Toano), Guido Saccardi, delegato Coni della Montagna, il maratoneta Mohammed Belefdil, il sindaco di Toano Leonardo Perugi, Ilaria Ruffini del Polo Territoriale di Toano e Villa Minozzo e Silvia Della Porta, assessore alla pace e ai diritti di Castelnovo Monti.

