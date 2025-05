Dall’Appennino rotta verso Roma: dieci ciclisti in pellegrinaggio

L’entusiasmo del Giro d’Italia risveglia la passione del pedale: ieri mattina 10 ciclisti, ricevuta la benedizione dal parroco don Giovanni, sono partiti in bicicletta da Castelnovo Monti diretti a Roma: un pellegrinaggio ciclistico, viaggio di fede, sport ed amicizia. Riprende così una tradizione che affonda le sue radici negli anni ‘70, quando lo storico fondatore dell’Università del Pedale, Gianni Leurini inaugurò questa impresa. "Una settimana di sport, di amicizia, ma anche di riflessione, soprattutto in un momento come questo e con la scomparsa del Santo Padre" ha detto Leurini. Un cammino che porta non solo verso Roma, ma anche verso una profonda introspezione personale.

s.b.