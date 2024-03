Dallasta candidato sindaco. Tagliavini lo affiancherà

Potrebbe nuovamente essere un Dallasta a ricoprire il ruolo di sindaco a Guastalla. Fino a tre mandati fa era stato Mario Dallasta il primo cittadino del Comune rivierasco. E ora il Pd ha scelto il figlio Paolo come candidato a sindaco per la lista di centrosinistra Guastalla Bene Comune. L’altra sera al centro sociale gli iscritti Pd (col segretario provinciale Massimo Gazza) hanno votato la proposta di candidatura di Dallasta, 35 anni, che dal 2013 esercita la libera professione di urbanista come consulente di Società e Fondi di sviluppo immobiliare, specializzandosi in progetti di rigenerazione urbana e conversione di immobili e aree dismesse.

Una scelta necessaria per tenere unito il centrosinistra guastallese, dopo il no alla candidatura di Fiorello Tagliavini, dirigente comunale in pensione e da tempo direttore del teatro Ruggeri. Di fronte al rischio di una lista civica alternativa, guidata proprio da Tagliavini, il centrosinistra ha cercato di compattare i ranghi, memori della sconfitta elettorale nel 2009, quando il centrosinistra si presentò diviso al voto amministrativo. Il sindaco uscente, Camilla Verona, ha dato la disponibilità come capolista in consiglio comunale. Nel ruolo di vicesindaco, pur pensando al rispetto delle "quote rosa", potrebbe essere proposto Tagliavini, con deleghe a cultura e turismo, di cui è esperto. Sempre per Guastalla, una lista è prevista dal gruppo socialista, mentre dal centrodestra si attendono le conferme ufficiali sulla candidatura di Elisa Rodolfi, ex assessore e attualmente in consiglio comunale.

Antonio Lecci