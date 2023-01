Reggio Emilia, dall’asta delle bici cinquemila euro per l’emporio Dora

La donazione all'Emporio Dora

Reggio Emilia, 28 gennaio 2023 – E’ stato consegnato in questi giorni all’Emporio solidale Dora l’assegno da 5.000 euro, parte degli oltre 8.000 euro ricavati dell’asta di biciclette che si è tenuta lo scorso ottobre ai magazzini comunali di via Mazzacurati.

A consegnare questo contributo di solidarietà a una realtà vicina alle famiglie più bisognose è stata l’assessore alle Politiche per la Sostenibilità Carlotta Bonvicini, insieme a Gianfranco Fantini e a Raffaella Monti di Fiab-Tuttinbici.

Contestualmente, con il ricavato dell’asta sono state acquistate anche 12 biciclette tipo mountain bike utili per le attività di promozione della mobilità ciclabile presso le scuole. Un’attività che solo nell’anno scolastico 2021-2022 ha coinvolto circa 2.000 studenti e i loro insegnanti in iniziative legate al mondo delle due ruote, come ad esempio uscite didattiche in bicicletta nella natura, sempre più richieste in epoca post pandemica.

Le 12 biciclette, acquistate con parte dei proventi dell’asta, saranno infatti messe a disposizione degli studenti delle scuole aderenti all’iniziativa per proseguire l’esperienza delle uscite didattiche, e costituiscono la prima tranche della flotta comunale che il Comune di Reggio Emilia intende realizzare per promuovere spostamenti sostenibili, sia nel tempo libero che nei percorsi quotidiani come il tragitto casa-scuola.