Dallasta, novità in giunta in caso di vittoria

Una giunta in parte confermata e in parte con alcune novità, quella che prepara la lista ’Guastalla Bene Comune’ in caso di successo elettorale a giugno. Ieri mattina l’annuncio della "squadra di governo locale" è arrivato in centro storico, dal palchetto allestito durante il mercato ambulante, con ospite il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, nel suo intenso tour nella Bassa in veste di candidato alle elezioni europee. Il candidato sindaco Paolo Dallasta ha scelto la sua possibile squadra di governo: conferme per Chiara Lanzoni, come vicesindaco, così come per Alessandra Medici, e Luca Fornasari. Due le novità: Gianluca Crema, già consigliere comunale in carica così come Dallasta, oltre a Fiorello Tagliavini, personaggio comunque già inserito nella macchina amministrativa comunale per essere stato a lungo funzionario del settore cultura e direttore del teatro Ruggeri, oltre che animatore di moltissimi eventi di cultura, storia, visite guidate nella storia locale. "Proporre una giunta senza alcun candidato in consiglio comunale ribadisce quell’indipendenza necessaria tra i due organi che è alla base di un rapporto democratico sano", spiega Dallasta. Sempre in tema di politica locale, per domani, lunedì, è prevista la presentazione della lista ’Avanti Guastalla’ guidata dal candidato sindaco Francesco Benaglia. L’appuntamento è alla sala civica di via Goldoni. Il candidato sindaco e i candidati consiglieri comunali saranno presenti per rispondere alle domande, ascoltare suggerimenti e chiarire ogni dubbio ai cittadini. In campo anche la lista ’Per Guastalla’, guidata da Elisa Rodolfi. Nei giorni scorsi le liste ’Avanti’ e ’Per Guastalla’ hanno ufficializzato i nomi dei candidati al consiglio comunale, ma non le possibili giunte.

Antonio Lecci