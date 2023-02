Dall’atletica all’impresa "A 26 anni guido l’azienda"

di Claudio Lavaggi

Veronica Valcavi ha 26 anni. Di lei sino a pochi mesi fa si sono occupate le cronache sportive. Praticava l’atletica leggera, correva in particolare i 400 piani con la maglia della Self Montanari e Gruzza e ancor oggi detiene con le sue compagne il record provinciale della staffetta 4x400. Ora, però, ha voltato decisamente pagina ed è diventata imprenditrice, non facile per un giovane donna e in un settore, quello della verniciatura a polvere, tutto sommato… da uomini.

Veronica, ci racconta la sua storia?

"Mio nonno fondò la ditta 3V di Valcavi qui a Gavasseto e poi la passò ai figli, mio padre e mio zio. Poi sono entrata io a livello di partecipazione e da quando mio zio è uscito ho il 95 per cento della società e la porto avanti in prima persona".

Così di colpo?

"Beh, io sono diplomata al liceo classico e mi sono iscritta a Scienze Motorie. Ho fatto il classico perché chimica, fisica e matematica non erano il mio forte. Poi è capitata una cosa particolare. Sei anni fa, una mia amica voleva fare la sua tesi universitaria sulla nostra ditta e continuava a farmi delle domande. Io non sapevo niente e giravo le domande a mio papà. Così ho iniziato a interessarmi della ditta e ho appreso il ciclo produttivo, le lavorazioni, gli ordini, la clientela. Mai prima avrei pensato di fare questo lavoro".

E quindi lei adesso è il punto di riferimento dell’azienda?

"Sì e con questo credo di poter dimostrare che non tutti i giovani sono mammoni, svogliati o… bamboccioni. Io mi sono rimboccata le maniche, ho messo idee nuove e soprattutto rapporti con tutti di un certo tipo".

Per esempio?

"Sono a contatto con i miei dipendenti (sei, ndr), gli autisti dei ritiri e delle consegne, fornitori, banche e clienti. Per tutti ci vuole la parola giusta. I clienti sono il nostro oggi e il nostro domani, non li puoi trattare male, ignorare o non pensare ai loro problemi. Così spesso li chiamo per capire se hanno dubbi, che so, se l’imballaggio era buono e se sono soddisfatti del prodotto".

Ma esattamente voi cosa fate?

"Verniciatura di pezzi solitamente grezzi di oleodinamica, pompe, settore medicale, arredamento. Trattiamo e verniciamo. Siamo un’azienda artigiana che ha investito, ovviamente, per migliorare il prodotto e aumentare gli introiti. Per essere competitivi bisogna presentare novità, a tutti i livelli e tagliare spese inutili".

E come è stata accolta dal mondo maschile?

"Forse subito c’è stata qualche resistenza, ma poi le cose sono andate sempre meglio. Qualche cambiamento può aver dato fastidio, ma ci siamo dati più regole, maggior precisione, controllo della qualità e questo ha fatto capire a tutti gli obiettivi aziendali, che alla guida ci fosse un uomo o una donna".

Non per fare gli affari suoi, ma il suo fidanzato che ne pensa?

"Ah – ride Veronica – sono fidanzata da sette anni con un ragazzo che più o meno fa la stessa cosa nella sua azienda di famiglia. Così ci capiamo al volo".

Lavora molto?

"Abbastanza, ma non è che passiamo tutti i sabati e le domeniche in ditta, qualche soddisfazione ce la togliamo. Ovviamente con l’atletica ho dovuto chiudere a livello agonistico, però sto pensando di tornare almeno in palestra".

La scuola e lo sport le hanno insegnato qualcosa?

"Sì, a non mollare mai e a non accontentarmi mai, neanche di un 7 a scuola o di una faticaccia in allenamento. Le difficoltà ci sono subito in tutto quello che uno fa, ma bisogna credere di poterle superare sempre".