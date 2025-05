Dalle 14 il corteo. Shobha Yatra dei fedeli Indù

Nel pomeriggio di oggi potrebbero esservi delle temporanee interruzioni al traffico per consentire il transito del corteo Shobha Yatra dei fedeli Indù del locale centro di preghiera.

Il corteo parte dalle 14 dalle Basse della Rocca, in via Indipendenza, per sostare poi davanti alla rocca dei Gonzaga in piazzale Marconi, seguendo il percorso verso via XXV Aprile, rotonda bar Giardino, via Croce, via Togliatti, via Petrarca, arrivando al Parco Augusto.

E’ prevista l’istituzione di modifiche alla viabilità in diverse strade dell’area interessata dalla manifestazione, per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo, a cura della polizia locale e del gruppo di Protezione civile.

Questo evento religioso arriva a pochi giorni dal corteo dei fedeli Sikh, che hanno dato vita alla festa del Vaisakhi, con un lungo percorso formato da persone di ogni età che festeggiano così l’inizio della primavera e la stagione del raccolto, simbolo dell’identità religiosa dei Sikh, con partenza e arrivo al tempio di via Bandini.