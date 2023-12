Dalle bucce dei pomodori nasce la biovernice

SANT’ILARIO

Trasformare le bucce di pomodoro in vernici green per l’industria conserviera e con numerose altre applicazioni: grazie ad un articolo scientifico degli anni ’40, è nata a Sant’Ilario "Tomapaint", start up fortemente innovativa che coniuga tecnologia all’avanguardia e tutela dell’ambiente in nome dell’economia circolare. Tomapaint ha anche vinto la Start Cup della Regione Emilia-Romagna, e quasi 2 milioni di euro di finanziamenti europei. La storia di Tomapaint inizia per caso, quando la santilariese Angela Montanari (ceo e co-founder insieme a Stefano Chiesa, Alessandro Chiesa e Tommaso Barbieri) nel 2007 legge gli atti di un convegno del 1942. "Lavoravo a Parma in un ente di ricerca pubblico – racconta la Montanari – e cercando nella nostra sterminata biblioteca, mi sono imbattuta nell’articolo. In piena guerra, non potendo contare su approvvigionamenti di petrolio, si era pensato ad un metodo innovativo per produrre pittura grazie alla polpa del pomodoro. Da lì ho avuto l’idea che è alla base della nostra azienda". Le bucce contengono un biopolimero, la cutina, che può essere trasformata in una vernice completamente naturale da applicare all’interno delle lattine alimentari al posto dei prodotti sintetici, i soli attualmente sul mercato. "Tomapaint – continua l’imprenditrice – è stata fondata nel 2019 sulla base di un lavoro di ricerca sperimentale partito nel 2012".

La vernice risponde ai requisiti dell’economia circolare: infatti contribuisce ad eliminare rifiuti (le aziende alimentari tra l’altro azzerano il costo di smaltimento degli scarti della lavorazione industriale del pomodoro) e con la materia prima ottenuta gratuitamente, si ottiene la biovernice ma non solo. Tomapaint ha costruito il proprio stabilimento a Canneto sull’Oglio, nel mantovano, dove i soci possiedono anche un impianto di produzione di biogas, che viene alimentato con gli scarti del processo di estrazione della bioresina, recuperando due volte lo stesso prodotto, in un circolo virtuoso infinito. Tra le numerose applicazioni, un film che sostituisce carta e plastica nel coating dei barattoli, e un film di protezione per l’erba dei campi da golf.

"Ci riempie d’orgoglio che un’azienda green del genere sia stata fondata dal lavoro di ricerca di una donna che ha le radici nella nostra comunità – commenta l’assessore all’ambiente di Sant’Ilario Fabrizio Ferri – Creatività, spirito imprenditoriale, coscienza ambientale sono parte del Dna della nostra terra. E come in questo caso, tutti vincono".

Francesca Chilloni