Dalle parti di via Guasco c’è profumo di Eurocup. Brescia potrebbe defilarsi, chance Unahotels

Profumo di Eurocup. Come diceva il vecchio ‘Trap’, ex allenatore di Juventus e Inter oltre che della Nazionale: ‘Non dire ‘gatto’ se non ce l’hai nel sacco’, ma le parole di Mauro Ferrari, amministratore delegato di Brescia, squarciano il silenzio sulla questione coppe europee e lanciano la Pallacanestro Reggiana verso il traguardo più desiderato.

"Andare in giro per l’Europa è bellissimo, ma devo pensare anche alle famiglie che vengono a vederci – ha spiegato il numero uno della Leonessa - il progetto è sociale a tutti gli effetti: vogliamo dare divertimento ed emozioni. Durante la settimana la gente fa fatica a venire al palazzo: i bambini il giorno dopo hanno scuola. Io voglio preservare il divertimento della partita del fine settimana per i bresciani e l’Europa rischia anche di far infortunare i giocatori. Il nostro è prima di tutto un progetto sociale. Comunque, abbiamo ancora un po’ di tempo per decidere e fare l’eventuale iscrizione a una coppa europea".

Insomma Brescia sembra volersi defilare, agevolando indirettamente quelle che sono le ambizioni biancorosse. Con due squadre già in pole per parteciparvi (Venezia e Trento), la terza poteva effettivamente essere Brescia che – forte di un terzo posto in campionato – aveva le carte in regola per ricevere un invito in quella che, di fatto, è la Coppa europea più prestigiosa dopo l’Eurolega.

I vertici della Pallacanestro Reggiana, in maniera intelligente e lungimirante, non si sono mai sbilanciati in maniera netta e hanno sempre tenuto viva anche l’ipotesi ‘Champions League’, ma è normale che l’Eurocup rappresenti il palcoscenico più gradito. Quella che inizia oggi sarà la settimana decisiva per avere certezze al riguardo, ma all’orizzonte le possibilità di parteciparvi sono sempre più alte. Se effettivamente queste indiscrezioni saranno confermate, la città di Reggio avrebbe di nuovo un grande spettacolo anche durante la settimana a distanza di sei anni dall’ultima partecipazione. L’Eurocup al PalaBigi manca infatti dalla primavera del 2018, quando la Grissin Bon di Amedeo Della Valle, Chris Wright e Jalen Reynolds arrivò addirittura alle semifinali, cedendo solo al Lokomotiv Kuban di Joe Ragland e Frank Elegar che poi persero la finale contro il Darussafaka di Scottie Wilbekin e JaJuan Johnson.

Il club della presidente Veronica Bartoli è quindi pronto a riannodare i fili con un’importante coppa europea al termine di una stagione in cui è stato ottenuto un ottimo quinto posto in campionato e, soprattutto, si è respirato un entusiasmo tutto nuovo che ha conquistato la città e i tifosi.