Dalle tv locali al lambrusco che regalava

Berlusconi e Reggio. Un legame più ampio di quello che si possa pensare e legato a tutte le attività che lo hanno visto impegnato. Dagli albori come imprenditore tv: quando fondò TeleMilano infatti, nel 1978, Berlusconi si informò sulle esperienze di emittenti locali, via cavo, nate in precedenza. Tra le quali TeleReggio, guidata all’epoca da Pier Paolo Cattozzi. All’indomani della fondazione di Forza Italia, nel 1994, uno dei primi circoli si anima proprio da noi, grazie ad Annamaria Terenziani. L’importanza che che il leader degli azzurri dà a Reggio si conferma pure con candidature di spicco nei collegi reggiani, quale quella di Giulio Tremonti e con l’ingresso tra i suoi più stretti collaboratori, per le questioni organizzative, del reggiano Massimiliano Camurani. Per tacere della chiamata al governo di Mauro Del Bue, quale sottosegretario alle Infrastrutture, nel 2005. Berlusconi poi è in prima linea anche in occasione delle ultime comunali quando, per la prima volta, si arriva al ballottaggio. In una lunga intervista al Carlino Reggio l’ex presidente del Consiglio, appoggiando Roberto Salati dichiara: "Spero nella svolta, non bisogna sprecare questa opportunità di cambiamento". Il collegamento tra Berlusconi e la nostra città non si è fermato alla politica. Oltre a intrattenere fitti rapporto col tessuto industriale, ebbe modo di verificare personalmente anche la qualità del sistema sanitario. Scelse infatti proprio un apprezzato professionista reggiano, Giuliano Bedogni, quando, a maggio 2003, si resero necessari per lui controlli all’apparato digerente. L’allora capo del governo, giunto in elicottero al Santa Maria Nuova, si trattenne nel nosocomio cittadino un paio d’ore, scambiando anche alcune battute con pazienti e infermieri. Lambirono Reggio pure le numerose vicende giudiziarie in cui fu coinvolto. Accadde nel 2013: l’allora procuratore Grandinetti lo indagò per voto di scambio, dopo la protesta di alcuni cittadini che si trovarono nella buchetta della posta la lettera in cui prometteva il rimborso dell’Imu. Più recentemente il nome di Berlusconi è stato accostato a Reggio per motivi enologico-politici. Il Lambrusco che abitualmente lo scomparso leader di Forza Italia regalava agli amici, tra cui pure il presidente russo Putin, proveniva infatti dall’azienda agricola Rinaldini di Calerno di Sant’Ilario.

Gabriele Gallo