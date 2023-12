Dall’elenco dei lavori manca ancora via Matteotti

Proseguono i lavori di asfaltatura del primo tratto ciclopedonale di viale della Repubblica. Ma dall’elenco delle vie interessate manca via Matteotti, una strada a ridosso del centro, più volte oggetto di segnalazioni al Comune. Come testimoniano le foto scattate da un lettore la via – che si trova a fianco della Rocca, uno degli ingressi principali di Festival Love, anello di collegamento per i poliambulatori – è lasciata al degrado. Un passaggio più adatto a trekking su un sentiero di montagna, dove facilmente si può scivolare. Le grosse radici di alberi che sporgono, rappresentano un serio pericolo soprattutto per le persone anziane. Un camminamento senza staccionata,. accanto al vallo delle antiche mura della Rocca.

gi.fi.