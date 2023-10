Dall’esilio alla Corte Ospitale: "I miei film spaventano il governo iraniano"

Perseguitato e incarcerato in Iran per le sue opere a favore di donne, bambini e diritti umani, il regista e drammaturgo Hossein Rajabian è alla Corte Ospitale di Rubiera grazie al programma di residenze d’artista Nora, coordinato dall’Accr (Association des Centres culturels de rencontre, di cui La Corte Ospitale fa parte) con il sostegno del Ministero della Cultura Francese. Il programma si rivolge ad artisti e ricercatori provenienti da Paesi in guerra, che hanno recentemente ottenuto lo status di rifugiati in Francia. Hossein è un fervente difensore della libertà artistica, per la quale ha ottenuto la nomina ad ‘Artista della ribellione nel mondo 2017’ da parte dell’International Network of Investigative Journalists. Il suo impegno lo ha portato alla censura, alla tortura e all’incarcerazione nel suo Paese.

In queste settimane sta lavorando all’adattamento teatrale del suo film ‘Creation between two surfaces’, e ieri ha aperto le porte della sala prove per mostrare alcuni frammenti del suo lavoro. Il film (2020) parla di un uomo tormentato dall’idea di essere portatore di un gene che lo condanna a diventare pazzo e a essere internato, come suo padre. Con la moglie decide di partecipare a un programma di sperimentazione medica in un centro psichiatrico. Ambientato in un manicomio, il film evoca i rapporti di dominazione all’interno di un regime autoritario ed esamina il trauma e le scelte individuali che ne derivano. La sceneggiatura è stata concepita durante la detenzione di Rajabian nel carcere di Evin a Teheran, stava scontando una condanna per aver realizzato ‘The Upside-down’ Triangle (2011).

Può raccontarci la sua storia?

"Dopo aver realizzato il mio primo film, sono stato arrestato e condannato a sei anni di prigione per blasfemia, propaganda contro il Governo dell’Iran e attività artistica illegale. Sono stato in carcere per diversi anni".

Perché il suo lavoro è censurato?

"In Iran il Governo sovrintende tutte le questioni delle vite dei cittadini, ed è molto impaurito dalle attività degli artisti e dal potere dell’arte. I miei film e progetti artistici sono realizzati generalmente senza il permesso del governo e criticano la dittatura iraniana. Ho provato a mettere le vite di donne e dei bambini, i diritti umani, al centro delle mie opere, e ciò ha provocato la censura del mio lavoro".

Alla Corte Ospitale tutto il team è composto da donne. Questa cosa l’ha sorpresa?

"Quando sono arrivato alla Corte Ospitale ho visto tante donne impegnate e come tutto funzionasse molto bene qui, e questo non mi ha meravigliato. Io credo che le donne siano molto potenti, e certamente dobbiamo dire che per molti anni i miei lavori hanno riguardato le donne in diverse parti del mondo e naturalmente in Iran. Adesso c’è una rivoluzione in corso in Iran contro il governo autocratico del Paese, condotta proprio dalle donne. Perciò ringrazio e ammiro tutte le donne che lavorano alla Corte Ospitale. È davvero un buon momento per incontrarle in Italia. Spero di poter scrivere una lettera alle organizzazioni di supporto femminili, per informarle dell’importante evento che si svolge qui".

Lara Maria Ferrari