Dall’Inghilterra alla Galera di Correggio

C’è la musica live, ancora una volta a "La Galera", in corso Cavour in centro a Correggio, dove stasera è in programma il concerto di Trevor Babajack, duo roots blues che arriva dall’Inghilterra.

Trevor Babajack è un musicista la sua arte è influenzata dalla passione acquisita per il primo nlues rurale, mescolato con i suoni delle radici ritmiche africane, in quello che può essere descritto solo come il suo genere di musica originale e apparentemente improvvisata, che lo rende un artista emozionante e unico. I suoi viaggi lo hanno portato in lungo e in largo per il Regno Unito, attraverso l’Europa e l’Africa, come headliner di festival Blues e Roots e dai piccoli caffè francesi fino alla Royal Albert Hall.