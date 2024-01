Dall’Nba ai progetti per i giovani

Langston Galloway, 32 anni da Baton Rouge, Louisiana, non è solo un validissimo giocatore della Pallacanestro Reggiana, con un eccellente pedigree precedente in Nba, ma ha creato una sua linea imprenditoriale e aiuta da anni nello sviluppo di progetti educativi e sportivi i giovani del suo Stato, attraverso l’ente benefico creato assieme alla moglie Sabrina Stansberry, la ’Langston Galloway Foundation’. Chiusa la sua carriera oltreoceano, Galloway ha deciso, insieme alla sua famiglia, di valicare l’Atlantico e approdare in Europa, nello specifico proprio nella nostra città. Destinazione ideale sia per iniziare un percorso sportivo nel vecchio continente, ma anche per tentare di ampliare il suo business: cercando di stabilire le opportune relazioni e contatti e trovando qui il giusto ambiente. Non a caso sia il sodalizio cittadino di basket, per rispetto ai tifosi che avevano sottoscritto l’abbonamento, sia il giocatore stesso hanno risposto con un cortese, ma fermo, ’no’, ad offerte arrivate dall’Armani Milano e da altri team europei per rilevare il contratto di Galloway dopo le ottime prestazioni in maglia biancorossa. Anche nell’intervista di questa pagina Galloway e la moglie confermano di trovarsi benissimo nella nostra città assieme ai figli Langston Junior, 5 anni, e Leigh, di 2, e di considerarla il luogo ideale per far conoscere Ethics; così si chiama il brand di abbigliamento creato dall’ex fromboliere dei Detroit Pistons sei anni fa.