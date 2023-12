Dallo spazio all’economia, premiati i progetti di Unimore

È il progetto Electro Algae Grow Monitor quello che ha raccolto più consensi durante la giornata finale del percorso Space Economy Business Innovation, partito lo scorso settembre e conclusosi il 21 dicembre, organizzato da ART-ER e Unimore insieme al Tecnopolo, con protagonisti 60 studenti del corso in Gestione dei progetti e dell’innovazione della Laurea magistrale Ingegneria gestionale (Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria, il Dismi) che hanno risposto alla sfida lanciata dall’impresa C-Shark. Il progetto vincente è stato sviluppato dagli studenti Laura Angeli, Noè Bruni, Filippo Carpi, Davide Dall’Olio, Gaia Leoni, Federica Rossi, Mirko Scopelliti: prevede di sfruttare il sistema satellitare a immagini multispettrali per monitorare le condizioni di salute delle coltivazioni, attraverso generatori di campi magnetici e ultrasuoni. Il secondo gruppo premiato (Andrea La Rocca, Elisa Leonelli, Claudio Magnani, Gabriele Pirondini, Gabriele Rinaldi, Valentina Ruo, Marianna Turrà) ha proposto lo sviluppo di un software per la gestione di comunità energetiche rinnovabili. Il terzo progetto, Sky Server di Pietro Canossini, Annachiara Guaitoli, Alfredo Landolfo, Stefano Maggio, Dorcas Petkeu, Daniele Ruina e Letizia Zini, riguarda lo sviluppo di un server satellitare con sistema integrato per la raccolta di dati sensibili, principalmente di natura bancaria.