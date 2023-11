Dallo studio d’architettura al co-working: l’idea delle sorelle Martinelli

Gli affascinanti locali in stile industrial newyorkese di uno studio di architettura si trasformano in Zeta Hub, uno spazio flessibile che può diventare ufficio temporaneo o area per il coworking, sede di corsi o meeting aziendali. L’idea è stata concretizzata da Laura e Cristina Martinelli, (foto), due sorelle di Sant’Ilario, imprenditrici nel settore gli arredamenti e dei complementi per ufficio. Zeta Hub, inaugurato nei giorni scorsi, è stato allestito ad un passo dal centro storico di Sant’Ilario, al civico 7 di via Ferrari. Sorge nei bellissimi spazi dove c’era lo studio dell’architetto Stefano Ferrari, in un’atmosfera che parla di inventiva e di arte: il rigore del cemento spalmato e delle strutture metalliche a vista mescolati al calore del legno chiaro, e tanta luce che entra dalle enormi vetrate. Lo studio è stato trasformato in un vero e proprio hub che offre diverse postazioni per chi cerca un ufficio temporaneo, anche solo per qualche ora. Salette di diverse dimensioni, perfette per corsi di aggiornamento, coaching, ma anche sale riunioni attrezzatissime con wifi, videoproiettore e spazi riservati per le telefonate.

"Zeta Hub si propone come opzione per riunioni aziendali, corsi o semplicemente come uno spazio perfetto per trovare concentrazione" spiegano le sorelle Martinelli. E soluzioni all’avanguardia, dal momento che le titolari sanno per professione trovare le risposte migliori per ogni esigenza lavorativa di chi opera in smart o è in viaggio. Lo spazio, che è già in rete con diverse realtà imprenditoriali di Reggio e Parma, è stato inaugurato con una grande festa di lancio che si è tenuta venerdì 20 alla presenza di tantissimi clienti e amici, incuriositi e attirati da un’idea innovativa, accogliente per tutte le esigenze di incontro e di lavoro per chi si trova a passare sulla via Emilia esattamente a metà tra le due province.

f.c.