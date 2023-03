Dall’ufficio legale all’asilo nido Maramotti

Uno dei bandi pubblici contestati riguardava l’affidamento degli incarichi esterni ai legali, e fu vinto dagli avvocati Matteo Fortelli e Roberta Ugolotti, imputati. "Quando una sua collaboratrice chiese a Santo Gnoni se occorresse informare l’Ordine degli avvocati che ci sarebbe stato un bando, lui rispose con forza no, per evitare che altri candidati potessero interferire", ha raccontato il tenente colonnello della Finanza Lello Pisani.

Venivano chiesti requisiti stringenti: "Aver lavorato cinque anni con un ente o con un’istituzione che aveva lo stesso numero di abitanti di Reggio: tutte situazioni pensate - argomenta l’investigatore - per riempire il contenuto di una decisione con quelle persone". La vicenda degli avvocati "era stata anche oggetto di un’interpellanza al sindaco l’anno prima. Poi ci era posti il problema che non succedesse la stessa cosa".

C’è poi l’appalto per la gestione dal 2016 al 2019 dell’asilo nido ‘Maramotti’, del valore di 850mila euro. Se lo aggiudicò in via provvisoria la società di Roma ‘Baby & job’, ora costituita parte civile, anche se, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, gli imputati prevedevano che fosse affidato, di nuovo, alla cooperativa Panta Rei: "Volevano evitare che ‘Baby&job’ risultasse vincitrice".

Vi è stata successivamente anche una battaglia amministrativa: il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima l’attribuzione alla Panta Rei. "Si cercò di capire come colpire chi aveva vinto, valutando ricorsi al Tar o facendo leva sullo screditamento dell’offerta economica dell’operatore". Non solo: "A tal fine chiesero altre consulenze, come quella dall’avvocato Stefano Vaccari", uno degli imputati. "Dissero che avrebbero trovato il modo di ricompensarlo".

Alla fine la società di Roma si vide revocare l’affidamento: una segretaria della commissione si oppose e, secondo quanto racconta il colonnello, "fu rimproverata da Gnoni". Che, secondo la Finanza, "pensò di intervenire sui costi della ‘Baby&job’: ‘Com’è possibile che un cuoco sia pagato solo 1.200 euro?’. E disse: ‘Vanno attaccati’".

Focus anche sul bando affidato a Vincenzo e Lorenzo Corradini, padre e figlio dell’omonima ditta che fa soccorso stradale, per il recupero delle auto incidentate.

"Per un problema nella gestione delle auto abbandonate, a causa della negligenza di alcuni funzionari, il Comune doveva ai Corradini parecchi soldi. Si decise di fare una compensazione. Prima i due valutano positivamente, poi ci ripensano e chiedono qualcosa in più. Poi si realizza una transazione e il bando viene loro assegnato. Fin quando i Corradini non sono ritornati su quella pretesa si è andati avanti con proroghe tecniche del bando".

al.cod.