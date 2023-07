Dall’università a Temptation Island "Sono dolce ma anche determinata"

di Francesca Chilloni

"Sono una ragazza determinata e molto molto dolce. Ma non per questo sono ingenua, come a volte può sembrare". Sorriso pieno, occhi da cerbiatta e un corpo mozzafiato, si presenta così Matilde Franzoni, studentessa montecchiese di 20 anni, al pubblico del reality Temptation Island, dove è stata chiamata nel ruolo di "tentatrice". Nel paradisiaco resort di Santa Margherita di Pula (Cagliari), che fa da location al programma, è una delle avvenenti fanciulle e prestanti boys single incaricati di mettere alla prova la solidità amorosa di sei coppie. Il sipario per lei si è alzato lunedì 26 giugno, su Canale 5 in prima serata. A vederla parlare nel video di presentazione non sembra la stessa ragazzina che nell’ottobre 2021 postava sulla pagina Fb "Sei di Montecchio se" un annuncio in cui si proponeva alle mamme del paese come baby-sitter, aiuto per svolgere i compiti e andare a prendere i bambini a scuola. Il fisico è flessuoso, la mimica controllata e la voce non trema davanti alla telecamera.

Dopo il diploma conseguito al "Canossa" di Reggio, la giovane ha deciso di "seguire una delle mie passioni più grandi" e si è iscritta al corso di laurea "Cultura e pratiche della moda" dell’Università di Bologna, sede a Rimini. Inoltre lavora come ragazza immagine e hostess, sfruttando l’appeal che Madre Natura le ha donato in abbondanza. "Adoro passare il tempo con la mia famiglia e le mie amiche, leggere, fare passeggiate e sport", in particolare il volley. Al conduttore, che le chiede cosa possa piacere di lei, risponde: "Al primo impatto l’estetica… Una volta che mi si conosce penso possa colpire molto la mia empatia, la mia sensibilità e il saper mettere a proprio agio le persone". Prima di essere "segregata" sul set, Matilde ha partecipato alla prima selezione di Miss Italia a Igea Marina-Bellaria, arrivando 4^ e ricevendo la fascia di Miss Milano Resort.