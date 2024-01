Dall’uso smodato di narghilè alla grigliata di pesce in casa

Dalla grigliata di pesce all’uso prolungato dei narghilè: i casi reggiani di intossicazione da monossido di carbonio arrivati alla camera iperbarica dell’ospedale di Vaio, guidata dal dottor Luca Cantadori, hanno origine dalle cause più varie. E spesso si tratta di intere famiglie, con bambini anche molto piccoli. Tra i 42 casi registrati nel 2023 per la nostra provincia, c’è stato quello della famiglia proveniente da Guastalla, con padre, madre e due bimbi di 5 e 11 anni, rimasti intossicati per un malfunzionamento della caldaia, per fortuna arrivata in condizioni non gravissime. In questo caso, si erano resi perfettamente conto di quanto stava accadendo e avevano allertato il 118 alla comparsa dei sintomi. Sempre a gennaio dello scorso anno, madre e figlio, 43 e 15 anni, di origini pakistane, avevano organizzato un barbecue dentro casa: dopo il trattamento con l’ossigenoterapia, si sono ripresi bene e sono stati dimessi subito. È stata poi la volta di una famiglia di quattro persone (50 e 51 anni i genitori, 17 e 19 anni i figli) di origine marocchina, arrivati da Reggiolo: un’intossicazione da monossido di media gravità, quindi con una rilevante concentrazione di monossido di carbonio. In questo caso, dopo aver fumato a lungo il narghilè, lo avevano dimenticato acceso e la brace, in ambiente chiuso, non perdona: l’ossigeno si consuma rapidamente e si va a finire in ospedale. C’è stati anche il caso di una coppia - 70 e 77 anni, di Castellarano , un’intossicazione piuttosto grave dovuta al malfunzionamento della caldaia, mentre un gruppo di tre persone di origine pakistana – 28 e 33 anni gli adulti, un anno e 4 anni i bambini sono rimasti intossicati perché, dopo aver cucinato, si sono portati il braciere dentro casa, lasciando la brace accesa per riscaldarsi. Sono arrivati con sintomi manifesti, dopo una lunga esposizione (di diverse ore). E ancora per il barbecue madre e figlia di origini marocchine (49 e 12 anni) sono rimaste intossicate in maniera rilevante a causa del barbecue, mentre dalla città di Reggio sono arrivati due gruppi di italiani (59, 53, 52, 51 e 19 anni) intossicati per una stufa a gas. A maggio, invece, marito moglie e i tre figli, origini argentine, sono finiti in ospedale per un’intossicazione dovuta al malfunzionamento della caldaia, mentre un gruppetto di cittadini di origine pakistana da Guastalla (ventenni e trentenni) hanno avuto problemi per una stufa a gas. In ospedale anche un gruppo di tre italiani, di Scandiano (47, 44 e 26 anni) per una caldaia malfunzionante. C’è chi ha deciso di concedersi una grigliata di pesce in casa ed è rimasta intossicata con il braciere: si tratta di una famiglia di marocchini, i genitori e due bimbi di 3 e 8 anni, l’episodio è accaduto a dicembre. Morale: magari evitate di fare barbecue dentro casa o di tenere le braci accese, ricordatevi di arieggiare sempre gli ambienti chiusi in cui sono rimaste accese delle fiamme.

Chiara Gabrielli