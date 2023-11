D’Alò e Kasia Smutniak. Grandi ospiti al Rosebud

Due ospiti d’eccezione come Enzo D’Alò e Kasia Smutniak animeranno oggi la giornata del cinema Rosebud. Si parte alle 10.30 con l’anteprima di ‘Mary e lo spirito di mezzanotte’, nuovo film del maestro italiano d’animazione Enzo D’Alò, la cui uscita in sala è prevista il 23 novembre.

Il regista dell’indimenticabile ‘La Gabbianella e il gatto’ torna al cinema con un racconto di formazione delicato e poetico che arriva al cuore di tutti. ‘Mary e lo spirito di mezzanotte’ ha vinto come miglior film d’animazione al 40th Chicago International Children’s Film Festival. D’Alò sarà ospite del Rosebud in occasione dell’anteprima del film. Ancora una volta il cinema italiano celebra donne forti e coraggiose nella sua declinazione più magica, l’animazione, riscendo a ritrarre la forza delle donne tra passato e presente. In occasione di questo appuntamento imperdibile, la sala di via Medaglie d’Oro ha preparato per le bambine e i bambini una dolce sorpresa.

Alle 21 sarà la volta invece di Kasia Smutniak presentare il suo film che la vede regista e interprete, dal titolo ‘MUR’. Un documentario che racconta il muro di 186 km costruito al confine tra Polonia e Bielorussia, allo scopo di respingere i migranti in cerca di asilo.

