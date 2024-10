"Dammi i soldi o ti ammazzo". La moglie lo denuncia. Poi ritratta in tribunale, ora rischia per calunnia

La sua testimonianza è stata decisiva per l’assoluzione del marito. Ma ora è lei a rischiare di finire sotto processo per calunnia. Una vicenda delicata quanto paradossale, ma che può nascondere l’ombra di soprusi taciuti. Protagonista una coppia di coniugi di origine marocchina, residente a Villa Minozzo. Nel maggio 2022, la moglie ha denunciato il marito per minacce. "O mi dai i soldi o ti ammazzo", una delle frasi più pesanti messe a verbale. L’uomo soffriva di problemi di tossicodipendenza e chiedeva alla donna del denaro proprio per andare a comprarsi le dosi. Le indagini dei carabinieri della stazione villaminozzese lo hanno portato a processo – con un procedimento d’ufficio – con l’accusa di estorsione. Una vicenda che si è conclusa ieri in tribunale a Reggio con una sentenza di assoluzione nei suoi confronti.

La donna – che dopo essersi separata è tornata insieme all’uomo (difeso dall’avvocato Mario Di Frenna) – ascoltata in aula, ha ritrattato la sua versione dei fatti, dicendo di averla gonfiata. A quel punto, il pm Giulia Galfano ha chiesto l’assoluzione e il giudice Luca Ramponi ha accolto l’istanza. Ma ora la procura vuole vederci chiaro sulla testimonianza della donna. Gli atti sono stati trasmessi alla magistratura e ora potrebbe aprirsi un procedimento penale nei suoi confronti con l’accusa di calunnia.

dan. p.