"Dammi i soldi o ti uccido". Botte alla compagna incinta

Maltratta e perseguita la compagna che lo aveva lasciato: arrestato 28enne. Dal 2017 e fino al 2020 e anche durante la gravidanza, per cause economiche, il condannato si sarebbe reso responsabile di gravi condotte maltrattanti nei confronti della compagna e poi anche del reato di atti persecutori. L’uomo, dall’inizio della relazione, pretendendo da lei un contributo per il nucleo familiare, nonostante la donna fosse disoccupata, era arrivato a imporle di chiedere soldi alla famiglia d’origine, minacciandola di ucciderla se non avesse chiesto il denaro ai propri familiari. Le avrebbe dato schiaffi, testate, spintoni e messo le mani al collo, alla presenza del figlio minore e quando lei era incinta. Nel 2019 la donna ha deciso di interrompere definitivamente la relazione e da quel momento l’uomo ha iniziato a minacciarla di morte percuotendola, tempestandola di continui messaggi, pedinamenti, minacce di morte se non fosse tornata con lui e se la donna avesse intrattenuto una nuova relazione sentimentale, sottopondendola a vessazioni fisiche e psicologiche continue. La donna ha poi trovato il coraggio e la forza di denunciare tutto ai carabinieri di Castelnovo Monti che hanno seguito le indagini e poi denunciato l’uomo alla Procura reggiana per i gravi maltrattamenti familiari e le condotte persecutorie. Per questi gravi fatti, rientranti nel cosiddetto ’codice rosso’, l’uomo, un 28enne reggiano residente in un comune dell’Appennino, è stato sottoposto in prima battuta alla misura cautelare dell’allontanamento dal domicilio familiare con la prescrizione del divieto di avvicinamento mantenendo una distanza di almeno 1.000 metri dalla persona offesa. Dopo l’iter processuale, è stato condannato con sentenza del 7 giugno 2023 (Corte d’Appello di Bologna), in riforma alla sentenza emessa dal Gup del tribunale di Reggio, divenuta definitiva il 21 ottobre 2023, alla pena di 1 anni e 10 mesi di reclusione. Il condannato dovrà espiare la pena in regime di detenzione domiciliare, con autorizzazione all’uscita in determinate fasce orarie. Il provvedimento restrittivo è stato eseguito giovedì pomeriggio dai carabinieri di Casina.