"Dammi i soldi o violento tua madre" Condannato a quattro anni di cella

Condannato a quattro anni, due mesi e dieci giorni di reclusione, in rito abbreviato (cioè con sconto di un terzo della pena). Si è concluso così, in primo grado, il processo a Emanuele Caruso, 42 anni, accusato di estorsione ai danni di un disabile e della sua compagna: 110mila euro ottenuti, in più tranche, sotto una terribile minaccia: "Ti uccido e stupro tua madre e la tua compagna".

Tutto era avvenuto nella zona di Scandiano, fra settembreottobre 2021 e il 14 luglio 2022, giorno in cui i carabinieri lo arrestarono in flagranza mentre incassava l’ultima busta.

Stando alle ricostruzioni degli investigatori, Caruso ha minacciato le due vittime, fingendo di essere l’intermediario di un tale di nome ’Gaetano’, un soggetto malavitoso poi risultato inesistente. E attraverso l’uso del suo profilo Messenger inviava all’utenza della vittima e della sua compagna le richieste di denaro. "Se non mi date i soldi – il tenore delle intimidazioni – uccido te e poi stupro tua madre e la tua compagna".

I due, terrorizzati, avevano quindi ceduto, consegnando all’imputato in varie tranche una somma complessiva di 110mila euro. Nel frattempo, però, esasperato e indebitato per le continue richieste di denaro, il disabile si era rivolto ai carabinieri.

Gli uomini dell’Arma avevano poi perquisito auto e abitazione e avevano trovato tutta una serie di documentazione riferibile alle transazioni di denaro, carte di credito e altro, tutto poi sequestrato perché ritenuto riconducibile all’attività estorsiva.

Per l 42enne – che si trova agli arresti domiciliari – il sostituto procuratore Maria Rita Pantani aveva chiesto per lui una condanna a sette anni.

Il giudice Silvia Guareschi lo ha però condannato a 4 anni, due mesi e dieci giorni di reclusione.

"L’imputato è stato collaborativo fin da subito, ha risarcito il danno e ha ammesso la sua responsabilità", ha commentato l’avvocato difensore Costantino Diana (dello studio Cataliotti).

Le due vittime – rappresentate dall’avvocato Andrea Mazzacani – hanno rinunciato a costituirsi parti civili, avendo ottenuto prima dell’inizio del rito abbreviato un risarcimento di 78mila euro.