Dana, in vendita un ramo d’azienda. Rebus per quasi mille dipendenti. La Fiom: "Ma sono in alto mare"

di Francesca Chilloni

"Un annuncio di vendita non significa nulla: a meno che non abbiano già il compratore, ci vorranno mesi per passare dall’intenzione ai fatti". È molto concreto il giudizio di Simone Vecchi, segretario provinciale Fiom Cgil, davanti alla nota diffusa il 25 novembre dalla Dana Inc, la multinazionale con sede a Maumee in Ohio, in cui tra l’altro si annuncia un piano per vedere l’Off-Highway Business: il ramo d’azienda che produce tra l’altro motori per macchinari per la movimentazione terra, l’agricoltura e l’edilizia. Di questa branca fa parte anche l’ex Brevini (ceduta dalla famiglia 6 anni fa per 325 milioni di euro), con stabilimenti che nella provincia reggiana occupano 950 persone. A livello europeo si tratta complessivamente di 11mila lavoratori (impiegati ed operai) dislocati in sedi da Bari a Torino, dall’Ungheria alla Germania. La situazione è monitorata da Fiom, che nei giorni scorsi ha diffuso un comunicato tra i lavoratori interessati. In dicembre era già previsto un incontro sindacato-azienda, è in quella sede sicuramente verranno chiesti chiarimenti.

Vecchi spiega che la crisi globale dell’industria automobilistica, il core business di Dana Inc, ha determinato problemi di indebitamento e di tipo finanziario alla multinazionale oltre ad una flessione del suo valore alla Borsa di New York. L’annuncio, però, ha avuto un effetto rinvigorente tant’è che le azioni sono salite dai 7,67 dollari del 31 ottobre ai 10,10 di ieri; in tre giorni si è registrato un +27%. Wall Street premia l’annuncio, gli azionisti sono più sereni, ma da qui alla eventuale vendita potrà passare molto tempo, dato che solo un grande fondo oppure un player mondiale del settore potrebbe essere in grado di rilevare la divisione Off-Highway, del valore di diversi miliardi di dollari. Il ceo Bruce McDonald ha dichiarato che "Dana è impegnata in una strategia che accelera la creazione di valore e ha intrapreso azioni per modificare la propria struttura dei costi e generare efficienza, sfruttando i propri punti di forza principali attraverso le attuali condizioni di mercato. È chiaro che sono necessarie ulteriori azioni, e sono fiducioso che le nuove riduzioni dei costi, abbinate ai vantaggi di una potenziale vendita dell’Off-Highway, miglioreranno il valore per gli azionisti". Incaricati dell’operazione i financial advisor di Goldman Sachs & Co. e di Morgan Stanley & Co. Ma da Maumee specificano anche: "Se la company and i suoi advisor credono che ci sia un forte interesse per Off-Highway, non ci può essere certezza che il processo di vendita esiterà in una transazione. Non è previsto un termine ultimo per la conclusione dell’iter". In seguito alla cessione Dana punterà a concentrarsi sul settore strada: auto e camion.