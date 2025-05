Daniela Coman soffocata dall’ex: lunedì l’udienza di convalida per Pancaldi

Reggio Emilia, 17 maggio 2025 - Peter Pancaldi, il killer reo confesso dell’ex compagna Daniela Coman uccisa martedì scorso a Prato di Correggio, comparirà lunedì alle 9,30 in tribunale a Reggio per l’udienza di convalida del fermo a cui è stato sottoposto dalla procura. L’uomo, 45 anni di Campogalliano, era stato rintracciato a Modena dai carabinieri nella notte tra mercoledì e giovedì. Una volta portato in caserma ha ammesso l’omicidio.

Il dolore di famiglia e amici di Daniela Coman

Stando a quanto hanno spiegato ieri gli inquirenti, ha soffocato la 48enne di origini romene tappandole naso e bocca con le mani, dopo averla attirata con l’inganno nell’abitazione dove convivevano (i due si erano lasciati da pochi giorni).

Il movente? Le avrebbe attribuito la colpa della rottura di una precedente relazione con una donna che lo manteneva economicamente. Da oltre vent’anni Pancaldi ha problemi di tossicodipendenza e alcool, più volte fermato per guida in stato d’ebbrezza – ha spiegato il procuratore capo di Reggio Emilia, Calogero Gaetano Paci ieri mattina in conferenza stampa, delineando il profilo psicocriminale del killer –. “Da quanto ricostruito, era solito vivere alle spalle delle donne con cui aveva una relazione, estorcendo loro del denaro e arrivando a vendere i loro oggetti per comprare cocaina e crack”.

Pancaldi sfruttava il suo charme facendosi mantenere per vivere oltre i limiti, senza un lavoro stabile e piena di vizi.

Pancaldi, che sarà assistito dall’avvocato d’ufficio Annalisa Miglioli del foro di Reggio, ora si trova in carcere. Alle 12 sempre di lunedì è previsto anche il conferimento dell’incarico per eseguire l’autopsia sul corpo della donna.