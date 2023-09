Daniela Istrate si esibisce nei suoi ’cocktail acrobatici’

La presentazione di una nuova collezione moda ma in ambiente informale, con ospite una delle migliori bartender a livello internazionale come Daniela Istrate (foto), che si esibirà con i suoi celebri "cocktail acrobatici". L’evento si svolge domani dalle 18 all’Extrò, negozio di abbigliamento di Largo dei Mille, in centro storico a Guastalla. Un "open day" per mostrare al pubblico (ingresso libero a tutti) della nuova collezione 2023-2024, con alcune anteprime assolute. E tra un modello e l’altro di vestito, non mancherà l’angolo degli aperitivi, con Daniela Istrate all’opera con le sue acrobazie tra bicchieri e bottiglie. Daniela Istrate ha vinto per due anni consecutivi tutte le competizioni italiane ed europee come Best Female. Inoltre, partecipando per la quinta volta alle finali mondiali di Road House ha conquistato per la seconda volta il titolo di Migliore donna Flair bartender al mondo.

a.le.