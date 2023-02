"Daniela sapeva superare tutte le difficoltà"

"Illumina l’intero paradiso col tuo immenso sorriso. Cosa vorrei? Desidero che le persone sappiano che era davvero solare e pura e aveva un animo gentile".

E’ sconvolto Luciano Fortino, l’amico di sempre della 17enne Daniela Agata Aiello, investita con l’amica diciottenne sull’attraversamento pedonale di viale Monte Kosica, a Modena, domenica sera.

Daniela Agata Aiello, nata a Catania e domiciliata a Tressanodi Castellarano, è morta nelle prime ore di sabato per le terribili ferite riportate nell’impatto.

"Andavamo a scuola insieme, a Castelnovo Monti. Entrambi – racconta – frequentavamo l’istituto alberghiero ma ci frequentavamo anche fuori da scuola. Dopo abbiamo preso strade diverse – spiega ancora il ragazzo - perchè ora studio da un’altra parte mentre Daniela aveva scelto il Baggi di Sassuolo, ma eravamo in contatto sempre".

"Vorrei solo che emergesse – si raccomanda – che era una ragazza che aveva sempre sorriso sul volto, anche nei momenti no, quelli difficili. Eppure, pur avendo trascorso situazioni difficili se aveva qualche problema trovava il modo di superarlo. Era socievole – racconta l’amico con il volto rigato dalle lacrime - disponibile nei confronti degli altri. Se qualcuno aveva un problema, su di lei poteva sempre contare ed io mi fidavo perchè Daniela sapeva ascoltare davvero. Cosa amava? All’inizio voleva imparare il mondo del bar, era incuriosita poi, però, ha lasciato l’alberghiero e si è trasferita al Baggi di Sassuolo. Le piaceva – racconta ancora - ci metteva tutta se stessa e così faceva sempre quando le piaceva davvero qualcosa. Ha avuto una vita tosta la mia amica, però si è fatta forza, andava avanti cadendo e rialzandosi ogni volta. Mi piace pensare che ora abbia trovato la sua tranquillità, ciò che desiderava di più", continua affranto il giovane studente.

Quella che li legava era un’amicizia nata da una simpatia reciproca e istintiva.

"Ricordo ancora quando ci siamo conosciuti sull’autobus, mentre andavamo a scuola. Erano i suoi primi giorni e non conosceva nessuno, così mi sono fatto avanti con qualche battuta, facendola sentire a suo agio. Abbiamo iniziato a vederci in centro, a Sassuolo insieme ad altri amici e alla mia migliore amica, che era anche la sua. E’ stato in quel momento, in quei pomeriggi che è esplosa la Daniela più bella, più pura, più tranquilla. Ascoltavamo in videochiamata, la sera, il suo cantante preferito: Ultimo. Per lui aveva davvero una fissazione: le dava tranquillità, quella che Daniela aveva sempre cercato e che spero, oggi, abbia trovato".

Le due amiche, quella sera erano state centrate in pieno dal Suv guidato da un calciatore 32enne mentre attraversavano a piedi il viale, in corrispondenza delle strisce pedonali.

"Non ho potuto evitarle, sono passate con il rosso, l’hanno visto tutti. Avevo la visuale nascosta dall’auto che mi precedeva sulla destra, sono sbucate all’improvviso", aveva spiegato l’automobilista, un calciatore emiliano, sconvolto a seguito dell’incidente.

L’amica 18enne di Daniela, con la quale la vittima aveva deciso di trascorrere il pomeriggio in centro a Modena è ancora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Baggiovara.

Sul terribile incidente sono ora in corso accertamenti da parte della polizia locale.

Valentina Reggiani