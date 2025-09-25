Daniele Cottafavi: "Perché io? Un premio al sistema educativo"

Daniele Cottafavi, 56 anni, preside e diacono, da ieri ha preso servizio come nuovo dirigente dell’ufficio di ambito territoriale di Reggio. Ed è il primo preside reggiano che diventa provveditore.

Professor Cottafavi, cosa ha provato quando saputo della sua nomina? "Sentimenti contrastanti: soddisfazione, consapevolezza della responsabilità di un compito così importante, dispiacere di lasciare il ‘Canossa’, scuola dove lavoro dal 2019".

Perché ha risposto all’interpello del direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna? "Per far fruttare il percorso umano, scolastico fatto nella scuola reggiana, da studente a dirigente. Ho ricevuto molto, vorrei restituire qualcosa"

Fra di versi candidati, cosa ha fatto pendere la bilancia verso di lei? "Penso il curriculum. Ho attraversato tutte le esperienze scolastiche, da maestro a dirigente di tutti gli ordini e gradi di scuola, credo sia anche un riconoscimento al sistema educativo reggiano, coeso, capace di dialogare con le istituzioni, efficace, affidabile"

Come concilierà l’impegno di diacono e quello di provveditore? "Con coerenza e cura delle relazioni".

Il professor Paolo Bernardi, che l’ha preceduta, ha lasciato un’importante eredità. Sarà difficile raccoglierla? "Sì. Ci ha guidati con saggezza, capacità di ascolto e ricerca di un costante dialogo per la soluzione dei problemi"

Come imposta il suo mandato? "Con senso delle istituzioni e sistema. L’articolo 3 della Costituzione è la guida: la rimozione degli ostacoli per i giovani, senza rompere il patto generazionale, che valorizza esperienza, saggezza, competenze costruite dalle generazioni precedenti".

Come affronterà i problemi in essere: dal Convitto di Correggio fino alla mancanza di docenti di sostegno, per arrivare ai direttori generali dei servizi amministrativi… "Studiando, conoscendo, capendo, ascoltando, cercando di imparare. Sulle questioni operative devo entrare nel merito, al momento non sono in grado di farlo. La fretta è cattiva consigliera".

Come lascia la ‘sua’ scuola? "A malincuore: anni intensi ricchi di collaborazioni, di crescita, di tensioni, qualche conflitto. Mai personale. Mi mancherà. Sono grato a tutti, ringrazio le scuole nelle quali ho lavorato, ognuna mi ha insegnato qualcosa, arricchendomi nelle relazioni, ho un ricordo bellissimo, ricco di gratitudine. In 30 anni scuola ho conosciuto, collaborato con molti che lavorano nell’ufficio territoriale, creeremo una bella squadra".

Continuerà l’incarico alla Fondazione Manodori? "Sì, mi tiene in contatto con il sociale, mi ha permesso di allargare lo sguardo oltre la scuola. Ne sono orgoglioso e darò il meglio".

È arrivato al vertice provinciale della carriera, soddisfatto? "Ogni compito è il vertice se fatto con spirito di servizio. Mi concentro su questo incarico, prestigioso, importante, non più degli altri. In un’auto tutte le componenti sono fondamentali, non solo l’autista"

Qual è il suo rapporto con i sindacati? "Cercherò dialogo, confronto collaborativo con tutte le istituzioni per il sistema educativo costruito dalla scuola reggiana. Ho una storia anche sindacale, trasparente. Il mio è un ruolo super partes, con equilibrio tra diritti, doveri di lavoratori, studenti, non sono controparti, abbiamo lo stesso obiettivo: la crescita umana e culturale dei nostri ragazzi e della società".

I rapporti con invece gli ex colleghi? "Li conosco quasi tutti, ho lavorato nelle reti di scuole, costruendo relazioni umane, professionali, a cui tengo, senza le quali non sarei qui oggi. Li ringrazio, mi metto a loro disposizione per aiutarli".

Infine il suo indirizzo di saluto e l’augurio. "Un augurio va a tutte le componenti della scuola. Ai docenti a cu è affidato il tesoro più prezioso che abbiamo: il futuro della nostra società. Al personale amministrativo, ai collaboratori scolastici: il loro compito è essenziale. Un caro saluto va agli studenti e alle famiglie, perché siano collaboranti, soldali, inclusivi. Il successo formativo non è una competizione, ma la capacità di dare il meglio in un gruppo, nella collaborazione e solidarietà. Diventare cittadini è saper stare in una comunità civile, rispettando il lavoro degli altri, adempiendo ai propri dover, creando relazioni costruttive".