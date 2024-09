Danilo e Paola in pensione. Il Fornacione volta pagina

Un’estate di meritato riposo. I coniugi Danilo Rossi e Paola Maggesi hanno salutato la latteria sociale del Fornacione di Felina, andando in pensione dopo anni di lavoro, rispettivamente, come casaro e responsabile del punto vendita del caseificio.

A fine giugno, infatti, Danilo e Paola sono stati festeggiati dai soci che hanno organizzato una cena per il pensionamento della coppia, ripercorrendo una storia ricca di prodotti genuini e premi vinti.

"Ho iniziato come garzone a Migliara e Cortogno - dice Danilo -, poi dopo un anno a Canali come casaro, sono stato prima a Costa dè Grassi dal 1995 al 2000 e al Casale di Bismantova fino a fine 2004. In seguito, mi sono trasferito con mia moglie Paola al Fornacione dove siamo rimasti fino alla pensione. I ricordi più belli sono i premi vinti Super Gold e Gold nelle categorie di formaggio stagionato oltre i 30 mesi ai World Cheese Awards 2017 e il palio alla fiera a Casina nel 2019. Al di là dei trofei, restano anche gli elogi dei clienti che voglio condividere con tutti i soci perché il mio lavoro era di trasformare il latte che ricevevo, quindi molto è dovuto alla qualità del prodotto che loro hanno saputo tenere alta nel tempo".

Chi è stata dietro al bancone del punto vendita, servendo i clienti con estrema gentilezza e professionalità, è stata la moglie Paola: "Anche io voglio ringraziare i trentotto soci della latteria e condividere con loro i continui apprezzamenti sul nostro Parmigiano-Reggiano e per la fiducia che ci hanno concesso che ci ha permesso di condividere quasi vent’anni di lavoro con loro, in costante supporto e sinergia. Abbiamo collaborato con tante persone sparse per la montagna; il nostro latte, infatti, proveniva esclusivamente dal nostro Appennino, facendo la raccolta da Cinquecerri a Leguigno".

Cesare Corbelli