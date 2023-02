Danneggia il bar e aggredisce un carabiniere

E’ entrato nel bar per consumare bevande alcoliche, ma la sua serata si è conclusa in caserma e poi ai domiciliari. L’altra sera alle 20 un trentenne reggiano, residente a Campagnola e domiciliato a Guastalla, si è presentato con una giovane donna al bar Sport, al Centro sportivo le Piscine, via Sacco e Vanzetti a Pieve. Ha consumato bevande alcoliche poi, per il suo stato di ebbrezza, i gestori hanno smesso di servirlo, invitandolo ad allontanarsi. Ma l’uomo, che aveva tentato di entrare nell’area della piscina per fare i propri bisogni, mentre veniva indirizzato alla toilette del locale ha reagito con violenza, danneggiando una vetrata con un calcio.

Uno dei responsabili della struttura – raggiunto da schegge di vetro – lo ha fermato, subito raggiunto da un carabiniere fuori servizio, che stava entrando nel bar. Il trentenne ha cercato di aggredire il militare, che si era qualificato: lo ha spintonato, tentando di dargli una testata, ma il carabiniere è riuscito a schivarla. Il 112, allertato, ha inviato una pattuglia dei carabinieri di Fabbrico, che hanno portato l’uomo in caserma, arrestandolo (domiciliari) per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Non si registrano conseguenze fisiche alle persone. Episodio visto dai ragazzini che uscivano dal centro sportivo.

Il 30enne, disoccupato (sta seguendo un corso di formazione), è comparso ieri davanti al giudice Sarah Iusto per la direttissima e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il pm ha chiesto obbligo di dimora a Guastalla, divieto di allontanamento notturno e obbligo di firma. L’avvocato difensore Sabrina Ori la remissione in libertà. Il giudice ha convalidato l’arresto con obbligo di firma 5 volte a settimana. In marzo il processo.