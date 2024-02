Danneggia la vetrina e gli arredi del bar, denunciato un 21enne

Dopo la sanzione amministrativa arriva anche la denuncia alla magistratura per un giovane di 21 anni, che a metà dicembre, forse per l’abuso di alcolici, si era reso protagonista di un comportamento aggressivo e violento in un bar del centro di Reggiolo, in via Cappelletta.

Aveva minacciato il gestore del locale pubblico, per poi colpire con il bastone di una scopa la vetrina del bar, danneggiandola. Così come era capitato con due sedie, un tavolo e due contenitori dei rifiuti. E’ stato denunciato per danneggiamento e minaccia. Il barista era riuscito a portare il giovane fuori da locale, dove però il 21enne aveva litigato con un suo conoscente e, pare, pure un’altra persona, entrambi poi allontanatisi dal posto. Il 21enne aveva poi afferrato il manico di scopa per colpire vetrata e arredi. Erano intervenuti i carabinieri con la polizia locale per riportare la calma. Anche il 21enne ha cercato di allontanarsi, ma è stato subito fermato e identificato. Inizialmente era stato sanzionato per il comportamento molesto. Poi, in seguito alla querela del barista, sono state avviate indagini ulteriori che alla fine hanno portato alla denuncia penale del giovane alla magistratura. Sul posto era intervenuta anche un’ambulanza della vicina sede di Croce rossa, con gli operatori che si erano limitati ad alcune medicazioni sul posto. Era stato invece medicato in ospedale uno dei carabinieri intervenuti per una lieve ferita riportata.