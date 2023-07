Danneggia le Poste per un prelievo mancato

È stato denunciato per danneggiamento e interruzione di servizio il 54enne che martedì mattina (come già scritto dal Carlino) ha provocato il caos alle Poste di Guastalla, dove ha danneggiato dei divisori dell’ufficio, con il fuggi fuggi generale dei presenti e l’interruzione dell’attività al pubblico per circa 15 minuti. Secondo gli accertamenti, l’uomo pretendeva il prelievo di denaro da un libretto postale intestato a sua madre, ma con una carta bancoposta non più valida.

Al rifiuto dell’operatore nel soddisfare la richiesta, l’uomo ha reagito con rabbia: "Spacco tutto, mi dovete dare i soldi, devo mangiare", ha urlato. Per poi colpire con i pugni due plexiglass divisori e un altro divisorio in legno di arredamento, danneggiandoli. Operatori allo sportello e utenti, di fronte a quella situazione, hanno deciso di uscire dall’edificio, comprensibilmente spaventati. L’ufficio postale è stato costretto ad interrompere temporaneamente il servizio, per poi riprendere la normale attività, solo dopo l’intervento di una pattuglia dei carabinieri, chiamata dagli stessi operatori delle Poste.

Sul posto, in centro a Guastalla, sono arrivate due pattuglie dei carabinieri e pure un equipaggio della polizia locale come rinforzo. I militari hanno raccolto le testimonianze delle persone presenti, ascoltando anche l’indagato. A carico dell’uomo i carabinieri hanno elementi sufficienti per poter procedere con la denuncia alla magistratura.

Per fortuna non si sono registrate conseguenze alle persone, se non un comprensibile spavento al momento dello scatto d’ira dell’utente.

Antonio Lecci