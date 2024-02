Danneggia un’altra auto e fugge. Caccia alla conducente pirata

Ha sbagliato manovra nel parcheggio, finendo per tamponare con forza una Fiat Panda (foto) in sosta. Ma la donna al volante, l’altra mattina nei pressi del parcheggio di un esercizio commerciale di San Martino in Rio, invece di fermarsi ha preferito allontanarsi in fretta, rischiando perfino di urtare o investire coloro che cercavano di bloccare la vettura che aveva provocato l’incidente e danni. E’ stata segnata una parte della targa, con le varie indicazioni già fornite alle forze dell’ordine. L’area risulta coperta dall’azione della videosorveglianza. E questo dovrebbe favorire la risoluzione del caso. Un simile episodio nei giorni scorsi davanti a un impianto sportivo, con protagonista un giovane alla guida di una Fiat Multipla, finito contro due vetture in sosta per poi allontanarsi senza fermarsi per farsi carico dei danni provocati.