Danneggia vetrina, identificato grazie alla foto di un passante

I carabinieri di Poviglio hanno denunciato un uomo di 32 anni, abitante in paese, per danneggiamento della vetrina della gioielleria Donatella di via Nevicati, nel centro storico povigliese, con l’intenzione di arraffare qualcosa oppure solo come gesto vandalico. È accaduto nella notte di mercoledì, nel cuore del paese. È stato l’intervento di un passante a mettere in fuga l’uomo, dopo che lo stesso aveva colpito la vetrina antisfondamento col portabiciclette rinvenuto davanti alla vicina tabaccheria. Sono arrivati i carabinieri che, grazie alla foto scattata dal passante e alla visione delle telecamere di videosorveglianza della tabaccheria, hanno identificato l’uomo, raggiunto dai carabinieri al suo domicilio e convocato in caserma, dove ha ammesso i fatti, dichiarandosi disposto a risarcire i titolari della gioielleria per il vetro danneggiato. Oltretutto, lo stesso 32enne risultava essere stato controllato un’ora prima in un normale accertamento svolto in zona dai carabinieri, riconoscendolo poi dagli abiti che indossava al momento del vandalismo.