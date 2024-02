Danneggiano i lampioni

Nel giorno del "risparmio energetico", in cui enti pubblici e cittadini privati sono chiamati a una sensibilizzazione contro lo spreco di luce, non tutti hanno compreso come comportarsi per limitare il consumo di energia elettrica. Lo dimostra lo stupido vandalismo messo a segno ieri notte da ignoti, che hanno danneggiato diversi lampioni e punti luce all’interno di cortili annessi ad abitazioni private utilizzando probabilmente pietre per colpire i bersagli. Almeno tre i cortili privati presi di mira.