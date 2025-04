Danni a una tubatura del gas. Evacuati tutti gli edifici attorno

Alcune abitazioni del quartiere di via Alessandro Manzoni, a Correggio, sono state evacuate nel primo pomeriggio di ieri per la fuoriuscita di gas da una condotta, rimasta danneggiata durante lavori di scavo, nell’ambito di operazioni di carotaggio per la fibra ottica. Vista l’evidente perdita di gas sono intervenuti i vigili del fuoco da Guastalla e Reggio per mettere l’area in sicurezza. L’odore si avvertiva anche a distanza.

I tecnici di Ireti hanno fermato l’erogazione del gas in attesa di completare la riparazione della condotta. L’area è stata chiusa al traffico da pattuglie di polizia locale della Pianura reggiana. Per motivi precauzionali sono stati evacuati gli edifici situati nella zona, interessando una decina di persone, trasferite per un paio d’ore nell’adiacente parco pubblico del quartiere. Verso le 16,30 la situazione è stata giudicata in sicurezza.