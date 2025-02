Danni ai bagni dello stadio. Correggese: "Vergogna"

Non ci sono solo episodi di inciviltà di tifosi a provocare danni, sdegno e inevitabile condanna. Qualche volta ci si mettono anche i giocatori a provocare conseguenze alle strutture degli impianti sportivi, che dovrebbero essere trattati in modo corretto per la funzione pubblica che rivestono.

Non c’erano i sostenitori delle due squadre, infatti, nell’episodio che ha provocato seri danni all’interno della toilette degli spogliatoi dello stadio Borelli di Correggio, domenica scorsa, dove al termine della partita tra Virtus Correggio e Original Celtic Boys di Cavriago, valida per il girone C del campionato di Prima categoria, vinto per 1 a 0 dai padroni di casa, qualcosa deve essere accaduto nell’area di servizio occupata dalla squadra ospite.

Pare infatti che un tesserato, in un momento d’ira, abbia danneggiato un water e il contenitore per lo scarico dell’acqua, letteralmente abbattuti, probabilmente con colpi violenti e calcioni. "Ciò a cui ci siamo trovati di fronte sono scene che rappresentano la chiara dimostrazione di quanta maleducazione esista ancora in certe società, che andrebbero multate e penalizzate per i loro comportamenti. Una vergogna", è il messaggio condiviso in un primo momento sui social dalla Correggese calcio, che gestisce l’impianto sportivo, utilizzato pure dalla Virtus.

"Non ci è ancora chiaro se si è trattato dell’effetto di un diverbio o se è stato invece un colpo di rabbia di un giocatore della squadra ospite – aggiungono poi i dirigenti Virtus – ma subito dopo l’episodio i responsabili della società ospite si sono scusati per quanto accaduto, aggiungendo pure le scuse alla società che gestisce l’impianto. Si sono subito messi a disposizione per risarcire il danno, impegnandosi a fare eseguire i lavori di ripristino della toilette già in questi giorni. Per noi la questione è risolta così".

a.le.