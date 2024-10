Danni alla società sportiva: donato l’antifurto

Dopo il danno, un atto di grande generosità. Sabatino Sorrentino, titolare del ristorante e pizzeria Eco del mare di Albinea, ha deciso di aiutare la United Albinea, associazione sportiva dilettantistica derubata nuovamente la scorsa settimana. Sorrentino sosterrà i costi per l’acquisto di un sistema di antifurto con telecamere e la sua manutenzione per un anno.

Nei giorni scorsi, come riferito dal Carlino, un raid notturno era stato compiuto nelle strutture utilizzate da United. Avevano aperto i magazzini, gli spogliatoi, l’ufficio, l’infermeria e il bar, tagliando pure la recinzione della zona del campo sportivo comunale e rompendo i lucchetti. I ladri avevano rubato dei soldi, una cassa-stereo, un flessibile, un decespugliatore, una motosega, un’affettatrice, delle pentole provocando importanti danneggiamenti. Un altro furto, solamente in agosto, era avvenuto sempre ai danni della United.

"Ora, dopo il nuovo blitz, sarà necessario adottare dei provvedimenti: stiamo infatti valutando d’installare un sistema di allarme e di posizionare pure le telecamere" aveva dichiarato il vicepresidente Massimo Tanferri. Il ristoratore Sabatino Sorrentino in questi giorni ha dunque incontrato i responsabili di United per annunciare la sua disponibilità ad aiutarli dopo il furto.

"È nata l’idea di supportarli attraverso la donazione di un sistema di allarme con telecamere per l’area sportiva e copriremo anche i costi per un anno di manutenzione – dice Sorrentino –. Speriamo siano dispositivi utili come deterrente per evitare in futuro altri spiacevoli episodi. Operiamo, a gestione familiare, con la nostra attività ad Albinea dal 1997 e siamo molto integrati nella comunità. Da sempre siamo a favore delle attività sportive e culturali locali e in passato abbiamo già sostenuto le loro iniziative".

La United Albinea ha subito espresso gratitudine a Sorrentino per "il gesto lodevole nei nostri confronti dopo i danni ingenti causati dall’ultima intrusione – spiega il vicepresidente –. Già oggi arriveranno i tecnici per installare e attivare l’impianto nell’area sportiva in via Alighieri. Tante sono le persone che, in questa settimana dopo il colpo, ci hanno contattato dimostrando vicinanza e solidarietà".

Matteo Barca