Danni all’arcostruttura . Copertura temporanea per avere riscaldamento

Intervento del Comune di Scandiano per i problemi dell’utilizzo dell’arcostruttura della zona sportiva, danneggiata dal forte vento dei giorni scorsi. La struttura, nonostante i danni importanti al telone, rimane agibile per le attività sportive anche se le tribune sono interdette a causa delle infiltrazioni d’acqua. L’amministrazione, dopo un sopralluogo di lunedì con una ditta specializzata, ha preso le necessarie decisioni per risolvere i disagi più immediati per società sportive e famiglie.

Già oggi la stessa ditta provvederà per una copertura temporanea che consentirà la riattivazione del riscaldamento assicurando così condizioni più favorevoli per le attività sportive. Prevista in futuro un’opera definitiva sulla struttura. Per le attività sportive, le società hanno avuto la possibilità di decidere autonomamente se continuare o sospendere gli allenamenti durante i giorni scoperti. Alcune hanno scelto di proseguire e altre hanno preferito attendere il miglioramento delle condizioni. Il sindaco Matteo Nasciuti ringrazia "i nostri tecnici per la grande celerità dell’intervento".

m. b.