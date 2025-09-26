Danni da maltempo al cimitero. Ok al progetto di manutenzione

È stato approvato il progetto per la manutenzione straordinaria del cimitero di Santa Vittoria di Gualtieri. La giunta comunale del paese rivierasco ha infatti approvato il piano che prevede il rifacimento della copertura del cimitero frazionale, danneggiata dal violento evento atmosferico del 16 maggio 2024, con il territorio in quella data colpito da forti precipitazioni e raffiche di vento di eccezionale intensità, che in alcune zone avevano assunto caratteristiche simili a una tromba d’aria.

L’area più colpita era stata proprio quella del cimitero di Santa Vittoria, dove si erano verificati danni alla copertura e a diverse tombe, con potenziali rischi per la sicurezza pubblica.

Il Comune aveva immediatamente attivato le procedure di messa in sicurezza e avviato la richiesta di risarcimento assicurativo, riconosciuto integralmente.

Il progetto, redatto dall’architetto Lorenzo Davoli, responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, prevede il rifacimento parziale della copertura, il ripristino di intonaci e tinteggiature ammalorate per un costo totale di quasi 119 mila euro.

I lavori, fanno sapere dal Municipio, saranno realizzati nei mesi di ottobre e novembre.

"Si tratta di un intervento necessario per garantire decoro, sicurezza e rispetto verso un luogo tanto importante per la comunità locale" ha commentato il sindaco di Gualtieri, Federico Carnevali.