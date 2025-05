Danni da maltempo: "Il ponte va sistemato"

L’intervento in corso per ripristinare la viabilità tra Cadellbosco e Castelnovo Sotto, dopo i danni lasciati dall’alluvione dello scorso ottobre nella zona del torrente Crostolo, Cavo Cava e Canale Tassone, sia una occasione per mettere in sicurezza ponti e carreggiata, risolvendo così alcune annose problematiche più volte segnalate dai cittadini. Lo chiede il Comitato alluvionati della Bassa Reggiana con una lettera inviata ai responsabili tecnici della Provincia, che sta gestendo i lavori.

"Riteniamo che l’intervento in corso – dicono dal Comitato – poteva essere eseguito con lavori dai costi e tempi molto più contenuti rispetto a quelli che richiederà il progetto previsto". E si aggiunge: "Provenendo da Cadelbosco, l’immissione sul ponte dalla rampa presenta una curva a 90° che ostacola l’accesso ai veicoli, creando situazione di pericolo. Occorre allargare il raggio della curva, così come per la curva che da Castelnovo Sotto immette sul ponte del Cavo Cava. Quel ponte è più basso del ponte sul Crostolo, rallentanta il passaggio dell’acqua e fa da barriera, con conseguente innalzamento del livello e sormonto degli argini. C’è anche una crepa sulla struttura in mattoni che sostiene la trave in cemento armato su cui poggia il manto stradale del ponte. Andrebbe verificata la tenuta della struttura in mattoni di sostegno, che allo stato appare compromessa. Questo per garantire il miglior ripristino per la sicurezza dei cittadini e e per una maggiore durata delle costose opere programmate".

Antonio Lecci