Danni enormi, ma la Cermag è pronta a ripartire

Nonostante i danni ingenti, che sembrano sfiorare i quattro milioni di euro, non si ferma l’impegno per riprendere al più presto l’attività alla Cermag di Rio Saliceto, dopo il rogo divampato mercoledì mattina in uno dei capannoni nella zona industriale del paese. L’azienda guidata da Elisabetta Goldoni e specializzata nella commercializzazione di pezzi di ricambio per macchine agricole e giardinaggio, non si ferma. Mentre si stanno ancora raccogliendo detriti e si mette in sicurezza la struttura, ci si organizza per far ripartire al più presto l’attività con i circa sessanta dipendenti pronti a riprendere il loro posto.

Ci sono a disposizione gli spazi coperti dei magazzini che non sono stati intaccati dall’incendio. E questo permette di organizzare in queste aree l’attività di logistica e deposito delle merci da inviare ai clienti in tutto il mondo.

Intanto, ieri mattina si sono concluse le operazioni di messa in sicurezza dei vigili del fuoco, che anche venerdì notte hanno presidiato l’area per fronteggiare gli ultimi focolai.

Ora si attende l’intervento dell’impresa incaricata di bonificare l’area interessata dall’incendio, per trasferire altrove la notevole quantità di rottami bruciati. Occorre però fare anche i conti con i "curiosi".

Incuranti dell’ordinanza che vieta il transito nelle aree stradali ancora a rischio, ci sono persone che superano le transenne. "Addirittura – conferma il sindaco Lucio Malavasi – ci sono persone che cercano di entrare nell’area distrutta dal fuoco, forse per scattare delle foto. La situazione è pericolosa, in quanto possono verificarsi cedimenti. Abbiamo già dato ordine agli agenti della polizia locale e ai carabinieri di effettuare costanti controlli. I trasgressori verranno sanzionati e denunciati".

Antonio Lecci