"Danni inquantificabili Ma garantiremo i pasti in scuole e ospedali"

Nonostante i gravi danni ancora non quantificabili, Cirfood "garantirà il regolare svolgimento dei servizi di ristorazione per scuole, ospedali, strutture sociosanitarie e aziende". Questa la rassicurazione arrivata ieri dal colosso della ristorazione, che ha visto distrutto nel rogo parte di un’azienda che supporta le sue attività. Cirfood ha precisato che potrà contare sulla collaborazione della propria rete di fornitori e grossisti, oltre che sulla professionalità del personale, "da subito operativo per far fronte all’emergenza".

L’incendio, che ha coinvolto i magazzini della piattaforma logistica Quanta-Stock&Go, ha colpito un nodo cruciale per lo stoccaggio e la distribuzione di materie prime destinate alle cucine del centro-nord Italia. Cirfood assicura di essere al lavoro per adottare "tutte le misure necessarie per ridurre al minimo eventuali disservizi".

La rassicurazione è arrivata anche nel pomeriggio dal sindaco Marco Massari. "Le mense scolastiche di competenza del Comune di Reggio Emilia per la fascia 6-14 anni funzioneranno regolarmente, nonostante l’incendio che – insieme alla fabbrica Inalca – ha coinvolto in città anche i magazzini di distribuzione di ’Quanta Stock and Go’ di via due Canali – si legge in una nota dell’amministrazione –. Si tratta infatti della struttura che fornisce le derrate a ditta che a sua volta produce i pasti per gli studenti".

Quanta "sta adottando tutte le misure necessarie per ridurre al minimo eventuali disservizi e garantire la continuità operativa". In particolare, "apposite misure di rifornimento alternative, a cui verrà fatto ricorso, consentiranno il prosieguo degli approvvigionamenti e la fornitura di pasti da asporto alle mense scolastiche". Per quanto riguarda i nidi e le scuole dell’infanzia comunali, che sono dotati di cucine interne per la preparazione diretta dei cibi, nella giornata di ieri tutto si è svolto normalmente, in quanto le materie prime per il confezionamento dei cibi erano già state consegnate.

Oggi invece, nel caso in cui si verificassero slittamenti nella consegna di pasta, olio, o carni sarà realizzato un pranzo semplificato con gli ingredienti già presenti in dispensa, come verdure di stagione e legumi, nel rispetto delle caratteristiche nutrizionali dei menù. I servizi di ristorazione e mensa scolastica "si svolgeranno quindi in continuità", assicura l’amministrazione comunale di Reggio.