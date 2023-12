Danno fuoco a un sacco pieno di vestiti, paura e fumo nella casa Acer

Momenti di paura e una persona leggermente intossicata ieri pomeriggio nel centro di Vezzano per un principio di incendio divampato nell’immobile che ospita gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

L’edificio, di proprietà del Comune e gestito da Acer, è situato nelle vicinanze del municipio. L’allarme è scattato verso le 16.

Le fiamme sarebbero state innescate da alcuni vestiti lasciati sulle scale, all’esterno degli appartamenti, destinati alla Caritas.

L’incendio è stato poi domato dai residenti della struttura, ‘invasa’ dal fumo.

E’ stata allertata la centrale operativa del 115 che inviato due mezzi dei vigili del fuoco arrivati dal comando di Reggio.

I pompieri hanno riportato la situazione di pericolo sotto controllo e portato all’esterno i vestiti interessati dal rogo.

Fortunatamente non sono stati coinvolti gli alloggi.

I residenti per precauzione sono usciti dagli appartamenti. Una donna è rimasta lievemente intossicata ed è stata poi soccorsa dal personale dell’automedica e dell’ambulanza.

E’ stata quindi accompagnata in ospedale per gli accertamenti e le terapie del caso da parte dei sanitari.

Le sue condizioni di salute non sono gravi.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e agli operatori inviati dal 118, sono intervenuti anche i carabinieri di Vezzano. Le cause dell’incendio sono da accertare con esattezza e non si esclude l’ipotesi dolosa come riferito ieri da alcuni occupanti dell’immobile.

"I vestiti – raccontano alcuni cittadini – erano stati lasciati sulle scale in attesa di destinarli in beneficenza. Si è trattato di un gesto vandalico in quanto qualcuno ha incendiato i capi d’abbigliamento".

Del problema è stata informata pure l’amministrazione comunale vezzanese che ha annunciato un imminente sopralluogo nella struttura.

In molti ieri, transitando a Vezzano, si sono accorti della presenza dei mezzi di soccorso sulla statale 63 durante l’emergenza e si sono preoccupati per l’accaduto.

Matteo Barca