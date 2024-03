Danno fuoco a un’altra macchina. Si allunga la scia dei roghi dolosi

Si allunga l’elenco degli incendi sospetti ai danni autovetture in sosta.

Nella Bassa, appena pochi giorni fa, l’episodio in via Moro a Pieve di Guastalla.

E l’altra notte un altro simile rogo, stavolta ai danni di una Bmw 218 di proprietà di un uomo di 54 anni, abitante in paese, che era regolarmente in sosta nei pressi della casa.

E’ accaduto verso le due in via Moglia, a Villanova di Reggiolo, non distante dal casello autostradale.

Sono subito intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Guastalla. La vettura è andata completamente distrutta. Non risultano essere rimasti coinvolti altri veicoli e neppure gli edifici circostanti.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della caserma di Reggiolo per gli accertamenti, quando una volta domate le fiamme è emersa la possibile ipotesi del dolo. Sono in corso le indagini per poter ricostruire la dinamica dei fatti e soprattutto le possibili motivazioni dell’eventuale azione piromane. I carabinieri hanno sentito il proprietario dell’auto, oltre ai residenti nella zona. Non si esclude un gesto mirato oppure un atto vandalico.

Antonio Lecci