Danno fuoco a un’auto in un cortile

"Ho sentito il suono dell’allarme dal cortile e, affacciandomi, ho notato le fiamme che avvolgevano l’auto". Così un professionista di 45 anni, residente a Reggiolo, ha raccontato agli investigatori come ha scoperto l’incendio che ha distrutto la sua Volvo XC90 acquistata da poco, in sosta nel cortile interno della sua abitazione, in via Vittorio Veneto, nel quartiere residenziale non distante dal cimitero del paese. E’ accaduto verso le 2,30 di ieri notte. Il proprietario, italiano incensurato, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, giunti dalla caserma volontari di Luzzara e dal distaccamento di Guastalla. Sono intervenuti anche i carabinieri di Novellara e del nucleo operativo di Guastalla per gli accertamenti: da subito è apparsa probabile l’ipotesi del dolo.

L’auto, completamente distrutta, è stata sequestrata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini sono ora in corso per risalire ai responsabili del presunto gesto piromane. Proprio accanto alla Volvo si trovava una seconda vettura, una Bmw, che per fortuna non è stata intaccata dalle fiamme. Il proprietario è rimasto lievemente intossicato dal fumo. A Reggiolo si allunga l’elenco di incendi ai danni di auto in sosta, avvenuti nella notte. La notte di Natale un simile episodio si era verificato nella vicina via Trieste, con due autovetture distrutte dalle fiamme, di proprietà di un giovane italiano di 24 anni e di un pensionato 77enne, entrambi del paese. Non si esclude l’azione di un ’piromane seriale’.

Antonio Lecci